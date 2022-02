Knall bei Piranha Chur: Trainerduo verlässt den Klub vorzeitig

Seit Ende Januar ist bekannt, dass die beiden Trainer Jani Westerlund und Mikael Fernström Piranha Chur nach nur einer Saison verlassen werden. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, löst er das Trainermandat mit den beiden nun per sofort auf. Unüberwindbare Differenzen zwischen dem Team und dem Trainergespann würden eine weitere Zusammenarbeit verunmöglichen. Der Verein bedauere diesen Entscheid treffen zu müssen. Sportchef Daniel Darms und der zukünftige Trainer der Nationalliga A, Simon Zopf, werden per sofort einspringen und das Team bis Ende der laufenden Saison übernehmen. (jac)