Jetzt fehlt noch ein Sieg für den Superfinal

Simon Zopf sagt es klar und deutlich: «Ehrlich gesagt wäre ich enttäuscht, wenn wir nicht in den Superfinal einziehen würden.» Der Trainer von Piranha Chur spricht aus, was neutrale Beobachter bislang denken. Mittlerweile liegen die Bündnerinnen gegen Emmental Zollbrück mit 3:2-Siegen in Führung, doch sie könnten diese Play-off-Halbfinalserie auch schon mit 4:1-Siegen gewonnen haben. Am Samstagabend gilt es zu Hause den ersten Matchball zu verwerten. Ansonsten kommt es am Ostermontag im Emmental zu einer Finalissima.