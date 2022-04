In Drucksituationen bleibt Münger die Ruhe selbst

Einige Minuten vor Schluss hatte Jill Münger am Sonntagabend ein beklemmendes Gefühl. Weit im Schlussdrittel dachte sich die 23-jährige Torhüterin von Piranha Chur, dass die Zweitoreführung nicht reichen würde, um diese Heimpartie gegen Emmental Zollbrück zu gewinnen. Sie sollte recht behalten, weil das Spiel mit einer zusätzlichen sechsten Feldspielerin anstelle der Torhüterin zu den Stärken der Emmentalerinnen gehört. Die Folge? In der drittletzten Minute kassierte Münger zwei Gegentore innert 47 Sekunden. Verlängerung und später Penaltyschiessen statt Sieg in der regulären Spielzeit.