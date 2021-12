Goalielegende Hitz gibt Comeback mit 38 Jahren

Im Jahr 2017 trat Hitz auf der ganz grossen Bühne ab. Es war ein Superfinal gegen Wiler-Ersigen vor tausenden Zuschauern und gleichzeitig eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere. Malans schien zehn Minuten vor Schluss der sichere Sieger zu sein. Doch innerhalb von 41 Sekunden kassierten die Malanser am Ende noch drei Tore. Die Entscheidung fiel im Penaltyschiessen. Hitz war ein letztes Mal im Mittelpunkt des Schweizer Unihockeys und er konnte es trotz Niederlage geniessen, wie er im Anschluss sagte: «Es ist natürlich etwas vom Schönsten, das man sich vorstellen kann, wenn man so abtreten kann mit so einer Kulisse. Aber leider hat es einen faden Beigeschmack.»

Martin Hitz und der Krimi in seinem letzten Spiel: