Fünf Bündner für die Euro Floorball Tour in St. Gallen aufgeboten

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Beim Aufgebot gingen die Gedanken des Staffs bereits Richtung WM, an der zwei Feldspieler weniger nominiert werden dürfen. Es sei nicht einfach gewesen, das Kader zusammenzustellen, da sehr viele Faktoren miteinbezogen wurden: «Es geht nicht nur um die drei WM-Startlinien, sondern auch darum, welche Spieler polyvalent einsetzbar sind und in Drucksituationen genug Automatismen mit unserer Spielidee aufgebaut haben.»

Nach dem enttäuschenden Abschneiden an den World Games im Juli wollen die Schweizer eine Reaktion gegen die besten Nationen zeigen. Zuerst steht ihnen am Freitag, 2. September, der Vizeweltmeister und WM-Gruppengegner Finnland gegenüber. Am Samstag folgt die Partie gegen Weltmeister Schweden und am Sonntag das Spiel gegen die Weltnummer 3 Tschechien.

U19-Aufgebot ebenfalls bekannt

Ebenfalls bekannt ist das Kader der U19-Männer, die gegen die gleichen Gegner in der Ostschweiz antreten werden. Mit dabei sind mit Levi Walser, Jamie Britt (UHC Alligator Malans) und Mario Kunz (Chur Unihockey) drei Bündner Nachwuchskräfte. Ihre WM geht im Mai 2023 über die Bühne. Der Nationaltrainer Simon Meier setzt für die EFT auf praktisch dieselben Spieler wie an den letzten Länderspielen im April, als die Schweiz gegen die Slowakei gewann und knapp gegen Tschechien verlor. Einzig Maël Marthaler steht neu im Aufgebot. «Das Team nimmt langsam Formen an. Wir haben bei den Spielern in den letzten Länderspielen eine klare Entwicklung in die richtige Richtung gesehen. In diesem Sinne möchten wir weitergehen», so Meier. «Einige Spieler sind zwar noch angeschlagen, weshalb ihr Einsatz fraglich ist. Wir haben aber am Prospect-Camp im Juni auch noch einige Optionen gesehen, welche interessant werden können.»