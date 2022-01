Erinnerungen aus der Vergangenheit

Die 20. Minute war gerade erst angebrochen, da wandte sich Churs Captain Daniel Sesulka gestenreich und mit energischen Worten an seine Mannschaft. 0:3 zeigte da die Resultattafel in der Gewerblichen Berufsschule Chur bereits an. Dabei machte der Gast aus Winterthur bis dahin nicht mehr als das Nötigste. Das reichte aber, um mit drei Treffern in Führung zu liegen. Auch, weil sich gerade der Tscheche fünf Minuten vor seiner Ansprache eine diskutable Zweiminutenstrafe leistete, welche der Gast nach einer gelungenen Passstafette auszunutzen vermochte.