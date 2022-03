Ein Rausch, den es nicht zu hinterfragen gilt

Zuletzt hat sich Alligator Malans in einen Rausch gespielt. Mit 4:0, 12:3 und 9:0 siegten die Bündner Herrschäftler drei Mal in Serie gegen ihren Viertelfinalgegner aus Zug und bügelten so die Niederlage zum Auftakt aus. Wenn die Alligatoren am Samstagnachmittag in die Zentralschweiz reisen, tun sie das mit der Gewissheit, kurz vor dem Play-off-Halbfinaleinzug zu stehen. Denn mit 3:1-Siegen liegen sie in der Serie vorne. Ein Vollerfolg fehlt noch. Wenn nicht schon am Samstag, soll dieser am Sonntagabend zu Hause in der Maienfelder Sporthalle Lust folgen.