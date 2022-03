Ein Erlebnis mit Seltenheitswert

Am Sonntag hat Martin Hitz etwas erreicht, was er in seiner langen und eindrücklichen Unihockeykarriere nicht oft schaffte. Der 38-jährige Torhüter von Alligator Malans hielt sein Gehäuse beim 4:0-Sieg gegen Zug während der ganzen 60 Spielminuten rein. So ganz genau weiss er es nicht mehr, «aber mehr als zwei, drei Mal zuvor ist mir das in meiner aktiven Spielzeit definitiv nicht gelungen». Und nun, fünf Jahre nach seinem eigentlichen Karriereende, war er in der gut gefüllten Sporthalle Lust der gefeierte Held.