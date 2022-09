Die Schweiz besiegt Schweden im Penaltyschiessen

Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Finnland am Vortag will die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft an der Euro Floorball Tour (EFT) in St. Gallen den guten Eindruck in der zweiten Partie gegen Schweden bestätigen. Das Team, gespickt mit fünf Bündnern, will dies mit einigen Umstellungen bewerkstelligen. Während eine Hand voll Spieler aus der Startaufstellung rotiert, spielt auch Jan Zaugg auf einer neuen Position zum Vortag. Nicht mehr wie am Freitag als Steuerflügel, sondern als Center wird der technisch beste Unihockeyspieler der Schweiz eingesetzt.