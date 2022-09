Die nächsten Partien bringen Gewissheit

Etwas mehr als 55 Minuten dauerte es, bis die Unihockeyspieler von Alligator Malans am Samstagabend erstmals jubeln durften. Und obwohl auch ein zweiter Jubel wenige Sekunden später folgte, fiel die Geste sehr verhalten aus. Denn die Tore von Mauro Hartmann und Damian Rohner kurz vor Schluss waren nicht mehr als Resultatkosmetik. Mit 2:10 verloren die Bündner Herrschäftler ihr Heimspiel in Maienfelds Sporthalle Lust gegen Rekordmeister Wiler-Ersigen. Der Berner Tabellenführer hatte den Alligatoren schonungslos die Grenzen aufgezeigt – in allen Belangen.