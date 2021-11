Die grosse Geduld wird belohnt

Samstagabend, kurz nach 21 Uhr. Gian-Marco Capatt nimmt auf der Tribüne in der Sporthalle Lust in Maienfeld Platz. Gerade eben hat sein Team Alligator Malans Rychenberg Winterthur mit 9:3 bezwungen. Der 23-jährige Stürmer hat sich zwar weder mit einer Vorlage noch einem Torerfolg in die Skorerliste eintragen können, trotzdem ist diese Partie ein spezielles Erlebnis für ihn. Zum ersten Mal seit langer Zeit darf er vor heimischem Publikum über die ganze Spielzeit auf dem Feld stehen. In den letzten beiden Saisons verhinderten Verletzungen dieses Vorhaben.