Die Alligatoren wollen in den Final

Die beiden bisherigen Aufeinandertreffen zwischen den Zürchern und den Bündnern in der Meisterschaft endeten zugunsten von Malans: Das Hinspiel war jedoch eine enge Angelegenheit und ging in die Verlängerung, das Rückspiel endete 9:3 für die Alligatoren. Für die Bündner wäre es der zweite Finaleinzug in Folge.