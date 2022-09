Chur startet den nächsten Angriff in Richtung Play-offs

Für Chur Unihockey endete die vergangene Saison auf äusserst bittere Art und Weise. Um einen winzigen Punkt verpasste der Bündner Stadtklub die Play-offs und musste in die Play-outs gehen, wo man gegen den späteren Absteiger Thun ungefährdet blieb. Trotzdem war das knapp verpasste Saisonziel natürlich auch im Hinblick auf diese Spielzeit noch Thema in den Reihen der Churer. «Wir haben viel mit den Spielern gesprochen, was wir in einem solchen Fall besser machen müssen», sagt Trainer Iivo Pantzar. Er ortete das Problem vor allem im mentalen Bereich.