Bündner Wochenende zum Vergessen – das Unihockey-Round-up

Schon am Sonntag bot sich Chur Unihockey die Chance, es zu Hause besser zu machen. Gegen die Tigers aus Langnau resultierte aber erneut eine Niederlage. 5:9 lautete der Schlussstand in jener Partie. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel mit je zwei Toren ging Chur in der 25. Minute durch Sandro Cavelti erstmals in Führung. Nur zwei Minuten später glich Langnau erneut aus und mit einem Doppelschlag in der 37. Minute (zwei Tore in fünf Sekunden!) führten die Tiger zur zweiten Pause. Im dritten Drittel ging es in ähnlichem Stil weiter. Langnau traf zum 6:3, Chur verkürzte. Und dann zogen die Emmentaler mit drei weiteren Toren endgültig davon.