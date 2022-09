Bündner Klubs müssen reagieren

Am Wochenende steht bei den Männern die erste Unihockey-Doppelrunde der Saison an. Dabei dürfen sich sowohl Chur auswärts als auch Alligator Malans zu Hause mit dem amtierenden Meister und Cupsieger GC messen. Wobei es in der aktuellen Situation der Bündner Klubs wohl eher ein Müssen ist. Während GC mit zwei deutlichen Siegen und bereits 22 erzielten Toren äusserst erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet ist, totalisiert Malans zwei Niederlagen in ebensovielen Partien. Wenigstens konnte zum Auftakt ein Zähler aus Langnau entführt werden, wo man erst in der Verlängerung unterlag.