Breu und Bardill stehen bei Alligator Malans zwischen den Pfosten

Die Nicht-Berücksichtigung in den Play-off-Spielen gegen Zug scheint beim Mann mit dem Jahrgang 95 also vergessen zu sein. Und dass Cheftrainer Pius Caluori auch nach den vergangenen Geschehnissen trotz allem grosse Stücke auf Breu hält, zeigen dessen Worte in der Medienmitteilung: «Sandro bekommt nun die Gelegenheit, sich als Nummer 1 in der NLA zu etablieren. Er hat sein Potenzial in der vergangenen Saison angedeutet und sich diese Chance erarbeitet. Er hat sehr gute Reflexe und durch die Zusammenarbeit mit Goalietrainer Aldo Peng grosse Fortschritte in seiner Technik gemacht.»