Bei Alligator Malans muss die Überzeugung zurückkehren

Kurz nach 20 Uhr war es am Sonntagabend auf einen Schlag mucksmäuschenstill in der Sporthalle Lust von Maienfeld. Gerade eben hatte Zugs Schwede Alexander Hallén in der Verlängerung den Ball zum 5:4-Sieg hinter Alligator-Goalie Martin Hitz im Netz versorgt. Es war der 3:3-Ausgleich in der Play-off-Viertelfinalserie. Und damit (noch) nicht der Halbfinaleinzug für die Herrschäftler, mit dem das frenetische Heimpublikum gerechnet hatte.