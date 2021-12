Ausnahmekönnerinnen weisen den Weg

Nach 28 Minuten dürften sich die Spielerinnen von Berner Oberland zurecht gefragt haben: Wie konnte es so weit kommen? 1:4 lag der Gast zu diesem Zeitpunkt zurück. Gerade eben hatte Piranha Churs Julia Suter Sturmkollegin Corin Rüttimann mit einem blinden Pass hinter dem Rücken angespielt, diese hatte im Slot keine Mühe, den Ball im Tor zu versenken. Ein Geniestreich – vor allem in der Vorbereitung. Und ein solcher war auch schon in Minute 23 der Ausgangspunkt für den 2:1-Führungstreffer durch das Bündner Heimteam.