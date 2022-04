Auf den Schlaf würde sie erst nach dem Finalsieg verzichten

Als Martina Repkova am Sonntagmorgen das Telefon abnimmt, entschuldigt sie sich zuerst. Ihre Stimme klingt heiser. Sie habe gestern viel geschrien, sagt sie. Nicht aus Wut, sondern aus Freude. Auch nicht beim Feiern, denn dafür war sie viel zu müde. Sondern während und direkt nach der Unihockeypartie. Piranha Chur siegte am Samstagabend in Spiel 6 der Play-off-Halbfinalserie gegen Emmental Zollbrück mit 8:5. Und steht nun im Superfinal, wo am Samstag der amtierende Meister Kloten-Dietlikon auf die Churerinnen wartet.