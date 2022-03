Alligator Malans scheidet im Playoff-Viertelfinal aus

Am Samstagabend empfing Zug United in der heimischen Halle Alligator Malans zum Playoff-Viertelfinalspiel. Es war das siebte Spiel der Serie. Mit 5:2 verloren die Bündner in Zug und schieden somit aus den Playoff-Spielen aus. Zug gewinnt damit die Playoff-Viertelfinalserie mit 4:3. Es ist die erste Halbfinal-Qualifikation von Zug United.

In der Qualifikation zeigte sich Zug stärker. Diese schlossen sie auf Rang 4 ab. Malans klassierte sich hingegen nur auf Rang 6. In der Playoff-Serie legte Malans hingegen stärker los und führten in der Serie zwischenzeitlich mit 3:1. Zug glich die Serie aber wieder aus. (red)