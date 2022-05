«Abheben muss man deswegen nicht»

Flurina Marti tritt nach einer langen und erfolgreichen Karriere vom Unihockeysport zurück. Im exklusiven Gespräch mit dieser Zeitung erzählt die langjährige Spielerin von Piranha Chur, weshalb sie nun mit ihrer grössten Leidenschaft abschliesst. Dass ihr die Heim-WM 2019 in Neuenburg als absolutes Highlight wohl ewig in Erinnerung bleiben wird, die letzte bittere Finalniederlage mit Pixbo Wallenstam in Schweden sie noch immer ein wenig ärgert, und auf was sie sich besonders in Zukunft freut.