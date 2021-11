WM-Premiere für Jonas Wittwer

«Es ist eine unglaublich hungrige Gruppe», sagt David Jansson über das Schweizer Kader für die Unihockey-Weltmeisterschaften in Helsinki (Finnland). «Wir haben eine gute Mischung aus Spezialisten und vielseitigen Spielern. Das wird sehr wichtig sein an der WM», wird der Schweizer Nationaltrainer in einer Mitteilung zitiert.

Drei Jahre ist es her, seit die Schweizer an der letzten WM in Prag die Bronzemedaille gewinnen konnten. Bis auf den Rücktritt von Matthias Hofbauer gab es keine grossen Veränderungen im Team. «Wir sollten also eine Truppe haben, die unsere Spielweise gut kennt.» Nur vier Spieler haben die letzte WM nicht miterlebt: Alligator-Malans-Goalie Jonas Wittwer, Stefan Hutzli, Michael Schiess und Pascal Michel. Michel ist der einzige Spieler, der noch kein Länderspiel mit der A-Nationalmannschaft bestritten hat.

Neben Wittwer stehen von Alligator Malans Tim Braillard, Christoph Camenisch und Dan Hartmann im Aufgebot.

Mehr experimentiert als sonst

Ein Jahr länger als üblich hatte Headcoach Jansson Zeit, sein WM-Kader zusammenstellen, da die WM in Helsinki im letzten Jahr aufgrund der Pandemie verschoben wurde. «Wir haben für diese WM ein bisschen mehr experimentiert, um unser bestes Niveau zu steigern – dies ist notwendig, wenn wir einmal Weltmeister werden wollen. Es war uns wichtig, uns nicht zu früh für einzelne Spieler zu entscheiden, damit alle interessanten Spieler eine Chance erhalten.»

Die WM-Hauptprobe an der Euro Floorball Tour Mitte Oktober endete mit einem Sieg gegen Tschechien und zwei Niederlagen gegen Finnland und Schweden. Das WM-Vorbereitungscamp Ende November werde sehr wichtig sein: «Wir sind viel besser und vielseitiger geworden. Jetzt müssen wir an den richtigen Sachen schrauben, damit wir eine optimale Balance finden, um noch kompetitiver zu werden. Wir wollen in so vielen Bereichen wie möglich das beste Team der Welt sein», so Jansson.