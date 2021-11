Das Geburtstagsgeschenk gab es erst nach dem Spiel

Es hätte fast schon kitschig werden können. Chiara Gredig feierte am Samstag ihren 25. Geburtstag. Nicht im vertrauten Umfeld zu Hause in der Bündner Heimat Flims, sondern fast 2000 Kilometer entfernt in Uppsala, dieser Unihockeymetropole nahe Stockholm. Auf Freundinnen musste sie trotzdem nicht verzichten. Am Nachmittag trafen Flurina Marti und Lara Heini ein. Geschenke wollten sie aber keine machen – zumindest nicht vor dem Aufeinandertreffen.