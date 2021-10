Nach Jahren wieder vereint in Schweden

Sie sind wieder vereint. Flurina Marti und Lara Heini. Die beiden Bündner Unihockeyspielerinnen gehören nach vielen gemeinsamen Jahren bei Piranha Chur wieder zusammen einem Team an. Es ist Pixbo Wallenstam mit seiner modernen, neuen Arena in Mölnlycke, einem Vorort der schwedischen Grossstadt Göteborg. Und da die beiden in der gleichen Siedlung nur wenige Meter voneinander entfernt leben, sehen sie sich in diesen Tagen, Wochen und Monaten wohl gar noch öfters als früher in der Bündner Heimat.