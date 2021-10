Mit Verspätung in der höchsten Liga angekommen

Kloten-Dietlikon hat sich in diesen Tagen richtiggehend in den Köpfen der Spielerinnen von Piranha Chur festgesetzt. Der Tabellenführer aus dem Kanton Zürich reist heute Samstag nach Chur, um eine Woche nach dem 3:2-Heimerfolg auch das früh angesetzte Rückspiel in der Meisterschaft für sich zu entscheiden. Ehe es dann Mitte November und innert dreier Wochen im Cup-Viertelfinal zum dritten Aufeinandertreffen der einstigen Titelrivalen kommt. Piranha Chur will sich nach der knappen Niederlage in der Meisterschaft revanchieren. Und im Cup in den Halbfinal vorstossen.