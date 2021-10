Heini und Marti besiegen Gredig im Duell der Freundinnen

Es ist kurz vor 16.30 Uhr, als das historische Duell zwischen den drei Bündner Unihockeyspielerinnen im hohen Norden Tatsache wird. In Uppsala nahe Stockholm empfängt das Heimteam Sirius mit Chiara Gredig Pixbo Wallenstam aus Göteborg mit Lara Heini und Flurina Marti. Nach dem Einlauf geschieht genau dies, was Heini vor dem Spiel ankündigte. Die Torhüterin von Pixbo Wallenstam sagte: «Auf die Starting Six von uns als Auswärtsteam werden sie verzichten.» Dieses Prozedere, das die jeweils ersten Formationen beider Mannschaften aufs Feld bittet.