Diese Bündner Spielerinnen sind an der Unihockey-WM dabei

Wie aus der Mitteilung des Verbands Swiss Unihockey weiter hervorgeht, konnte Nationaltrainer Rolf Kern seine Spielerinnen an den Länderspielen gegen die Topnationen Schweden, Finnland und Tschechien erstmals nach der Heim-WM 2019 wieder in einem Ernstkampf beobachten. «Es hat sich bestätigt, was wir den Sommer über trainiert haben», so Kern gemäss Mitteilung. (so)