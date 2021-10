Piranha verliert knapp, Chur Unihockey zittert sich zum 8:4-Sieg

Die Männer von Chur Unihockey gewannen am Sonntagabend auswärts gegen Ad Astra Sarnen mit 8:4. So deutlich wie das Resultat vermuten lässt, war die Partie aber nicht. Die Churer gingen zwar mit 2:0 in die erste Pause, mussten im Mittelabschnitt den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Dem Finnen Aaro Helin gelang erst 21 Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels der erneute Führungstreffer.