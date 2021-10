Friolet: «GC ist uns im Zusammenspiel weit voraus»

Die unmittelbar folgenden Spielsequenzen bleiben als Beste des Abends in Erinnerung und boten hohen Unterhaltungswert. Sensationelle Paraden der Torhüter, heftige Chargen in den Zweikämpfen und vergebene Grosschancen auf beiden Seiten. Einen Torerfolg verbuchen konnten aber nur noch die Zürcher, die durch Joel Rüeggers Abstauber bereits in der 49. Minute den Endstand einstellten. Ein Umstand, dem Friolet nach dem Spiel nachtrauerte: «Wir kamen mit guter Energie ins letzte Drittel und spürten, dass wir gegen ein besser agierendes Team noch im Spiel sind. Dann haben wir unsere einzige Überzahlmöglichkeit des Abends mit einer unnötigen Bankstrafe zunichtegemacht.» Tatsächlich lag im angesprochenen Überzahlspiel der Malanser (54.) der Torerfolg dank gefälligem Spiel in der Luft – bis Torhüter Sandro Breu für ein Beinstellen bestraft wurde. Der einzige Tolggen im Reinheft des zu Recht als besten Spieler ausgezeichneten Schlussmann, der nach dem Startdrittel für Jonas Wittwer eingewechselt wurde. Nach einem Timeout in der 58. Minute agierten die Alligatoren mit leerem Tor und sechs Feldspielern, blieben aber an der massierten Zürcher Abwehr hängen.