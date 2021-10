Zurück auf seiner Lieblingsposition

Chur Unihockey steht vor richtungsweisenden Partien. An den nächsten zwei Wochenenden trifft das siebtplatzierte Chur auswärts auf die zwei meistgenannten Abstiegskandidaten. Am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen in Sarnen mit deren Superstar Alexander Rudd. Am Samstag in einer Woche folgt die Partie in Thun auf dem speziell zu bespielenden Parkettboden. Die optimale Ausbeute wären zwei Vollerfolge in der regulären Spielzeit und damit sechs Punkte. Churs Offensive wird deshalb gefordert sein.