Alligatoren siegen gegen bissige Tigers

von Jörg Rutz/UHC Alligator Malans

Die Zuschauer sahen eine muntere Anfangsphase. Beide Teams suchten von Beginn weg den Führungstreffer, dennoch fehlten die zwingenden Torchancen. Sandro Breu, der an diesem Abend anstelle von Jonas Wittwer das Tor hütete, musste in der 5. Minute zum ersten Mal eingreifen. Joel Friolet hatte auf Pass von Tim Braillard den Führungstreffer auf dem Stock (10.).

In der 11. Minute wanderte Mathias Steiner von den Tigers für ein Stockschlag auf die Strafbank und diese Überzahl nutzten die Bündner durch Damian Rohner zum 1:0 aus. In der gleichen Minute wurde den Gästen ein Powerplay zugesprochen. Nico Obrecht wurde ebenfalls für einen Stockschlag auf die Strafbank geschickt. Die Langnauer zogen ein anschauliches Überzahlspiel auf, konnten aber ihrerseits nicht ausgleichen. Florian Tromm vergab im Slot das sichere 2:0 (18.), sein Schuss wurde noch von Luca Fankhauser in extremis geblockt.

Mitteldrittel lässt zu wünschen übrig

Den Start ins Mitteldrittel verschliefen die Herrschäftler, anders ist es nicht zu erklären, weshalb man bis zur 28. Minute drei Gegentore kassierte und vom Heimteam regelrecht überfahren wurde. Marco Rentsch hatte soeben mit einem sehenswerten Treffer und ohne grosse Gegenwehr zum 3:1 erhöht. Die Berner waren zu diesem Zeitpunkt klar spielbestimmend und bissiger. Die Malanser brauchten ein paar Minuten, um wieder ins Spiel zurückzufinden. Nino Vetsch verzog allein vor Roman Beck (35.). Kurz darauf machte es Roman Schubiger besser und verkürzte auf 2:3, Remo Buchli hätte gar den Ausgleich erzielen müssen, scheiterte aber am starken Berner Schlussmann (36.). Alligator war nun definitiv wieder zurück im Spiel.

Schlussspurt im letzten Drittel

Wieder startete das Heimteam druckvoller ins Drittel, dieses Mal jedoch hielt Alligator dagegen und es sollte noch besser kommen. Mike Jäger erzielte in der 47. Minute nach einem Konter den Ausgleich und nur 11 Sekunden später schoss Remo Buchli das Führungstor. Das Spiel wog nun hin und her und bot beste Unterhaltung. Schliesslich waren es die Tore von Markus Hollenstein in der 52. und erneut Remo Buchli in der 60. Minute, die diesen wichtigen Auswärtssieg besiegelten. Das Tor von Marc Oliver Gerber zum 4:6 blieb Resultatkosmetik.

Tigers Langnau vs UHC Alligator Malans 4:6 (Drittelergebnisse 0:1 / 3:1 / 1:4)

Espace-Arena. 215 Zuschauer SR Stephan Schuler / Colin Sprecher

Tore: 12. D. Rohner (T. Braillard) 0:1, 21. M. Mosimann (K. Kropf) 1:1, 23. M. Rentsch (T. Gfeller) 2:1, 28. M. Rentsch (S. Flühmann) 3:1, 35. R. Schubiger (N. Vetsch) 3:2, 47. M. Jäger (N. Vetsch) 3:3, 47. R. Buchli (F, Tromm) 3:4, 52. M. Holenstein (M. Jäger) 3:5, 60. R. Buchli (T. Braillard) 3:6, 60. M. Gerber (S. Siegenthaler) 4:6

Strafen: UHC Alligator Malans 1x2Min / Tigers Langnau 1x2Min

UHC Alligator Malans: Breu, Tromm (C), Camenisch, Veltsmid, Nett, Berry, Vetsch, Buchli, Obrecht, Friolet, Gartmann, Schmid, R. Schubiger, Hartmann, Rohner, Braillard, Hollenstein, Jäger, Veltsmid, Schnell

Ersatz: Bardill

Tigers Langnau: Beck, Stucki, Strohl, Siegenthaler, Nyh, Langenegger, Mosimann, Fankhauser, Lauber, Gfeller, Kropf, S. Steiner, M. Steiner, L. Steiner, Rentsch, Pfister, Flühmann, Gerber, Schenkel

Bemerkungen: Alligator ohne Krättli, Capatt und Flütsch (alle verletzt), Wittwer, 58. Time Out Tigers Langnau, 58. Tigers Langnau ohne Torhüter

Bester Spieler: Tigers Langnau: Marco Rentsch, UHC Alligator Malans: Florian Tromm