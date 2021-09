Bündner Offensivpower für Unihockey-Nationalmannschaft

Cheftrainer David Jansson stellte sein Team aufgrund des Polish Cups und aufgrund der Leistungen in der begonnenen Meisterschaft in Schweden und der Schweiz zusammen. «Ich habe extrem viel Unihockey geschaut in letzter Zeit, damit ich nun ein faires Aufgebot machen kann», lässt sich Jansson in der Medienmitteilung zitieren. Auch jene, die im erweiterten Kader seien, nun also nicht aufgeboten sind, hätten einen guten Job gemacht, aber: «Zum jetzigen Zeitpunkt konnte uns niemand von den Pikettspielern davon überzeugen, Änderungen im Kader gegenüber dem Polish Open vorzunehmen.» Jansson ergänzt jedoch, dass auch Pikettspieler, welche in guter Form sind, für die WM ein Thema sein können. Was die Absage von Jonas Wittwer für ihn und ein mögliches WM-Aufgebot bedeutet, dazu äusserte sich Jansson nicht.