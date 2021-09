Malanser Niederlage gegen Floorball Köniz frühzeitig besiegelt

Nun, nur einige Monate später, die gleichen Teams im Direktduell, aber vom Spielverlauf her mit umgekehrten Vorzeichen! Die Defensivabteilung der Malanser schien noch gar nicht in Köniz angekommen zu sein, denn nach sechs Spielminuten zeigte die Match-Tafel bereits ein 4:0 fürs Heimteam an. Vier Tore bei nur sechs Könizer Abschlüssen war nun auch für Headcoach Pius Caluori klar zu viel und er beorderte seine Mannen zum Timeout. Offenbar fand er mit seinem Weckruf die richtigen Worte, denn mit dem ersten Malanser Treffer durch Topscorer Tim Braillard kehrte die Ordnung in den Malanser-Linien etwas zurück. Fortan stieg denn auch die Chancengleichheit um einiges an. Wie schon am Vortag wurde Verteidiger Kevin Berry vom Coach an die linke Flügelposition beordert. Offenbar mangels zu wenig Rechtsauslegern im Portfolio der Mannschaft wurde diese Massnahme entschieden. Weitere Tore blieben im Startdrittel aber trotz einer kleinen Bankstrafe gegen Simon Nett und der gut stehenden Malanser-Box dennoch aus.