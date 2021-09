Auf dem Weg zum Durchbruch

Normalerweise gehen Studenten in die andere Richtung. Von Graubünden in den Kanton Zürich nämlich. Doch bei Tim Nussle ist es genau anders rum. Der 22-jährige Zürcher studiert seit gut einem Jahr in Chur an der Fachhochschule Graubünden Tourismus und steht in seiner zweiten Saison mit Chur Unihockey. Eingewöhnungszeit brauchte der Center nicht, der über Rychenberg Winterthur und die Grasshoppers den Weg nach Chur gefunden hat und mit seiner Wahl in die Bündner Hauptstadt zufrieden ist: «Ich habe hier tolle Kollegen gefunden und mich bestens eingelebt», sagt er.