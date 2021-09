Erster Vollerfolg der Saison für Alligator Malans

Das Spiel war im letzten Drittel längst entschieden, als Kevin Berry anstelle des Tschechen Lukas Veltsmid (erster Einsatz nach Verletzungspause) an seinen vertrauten Stammplatz in die Abwehr wechselte. Auf dem linken Flügel kam Jamie Britt zum Debüt in der ersten Mannschaft. Gefällige erste Aktionen mündeten in der Dramaturgie populärer Sportfilme: Der junge Prättigauer wurde in der 60. Minute von seinem Team als Penaltyschütze aufs Feld beordert. Zielstrebig versenkte er den Strafstoss und lieferte damit unvergessliche Inhalte für das Familienalbum bei Britts: Ein spezielles Andenken zum zwanzigjährigen Bandenjubiläum von Vater und Assistenztrainer Patrick Britt, das in der Halle ausgiebig bejubelt wurde. Auch als der Junior Sekunden vor Spielende mit einem satten Schuss das letzte Tor des Spiels erzielte.