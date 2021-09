Beim Lieblingsgegner das Punktekonto eröffnen

Zufrieden oder nicht? Dario Decasper weiss nicht so recht, wie er darauf antworten soll. Der 22-jährige Verteidiger ist mit Chur Unihockey in den ersten beiden Meisterschaftsspielen sieglos geblieben. Die Leistung hingegen, die war zum Auftakt gegen das Spitzenteam Wiler-Ersigen (2:5) gut und gegen den Play-off-Konkurrenten Waldkirch-St. Gallen (3:5) ansprechend. Aber eben doch zu wenig, um erste Punkte auf dem Konto verbuchen zu können. «In den ersten 20 Minuten müssten wir in St. Gallen vier bis fünf Tore schiessen», sagt Decasper. Doch es stand nach dem ersten Drittel 1:1.