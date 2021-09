Mit später Reaktion zum ersten Saisonsieg

Das Bodenspiel eines Winterthurers eröffnete Malans in der 48. Minute eine Überzahlmöglichkeit, die jedoch durch eine Undiszipliniertheit gleich wieder Makulatur wurde: Joel Friolet musste ebenfalls für zwei Minuten raus. Die Rychenberger Überzahlformation nahm mit flotten Kombinationen Mass und traf zweimal den Pfosten. Noch mehr Aufbruchstimmung in der stimmungsvollen Arena dann in der 53. Minute: Levin Conrad nach einem langen Lauf und der Schwede Lindgjerdet aus der Drehung bezwangen Alligatoren Schlussmann Jonas Wittwer innert 30 Sekunden zweimal und kehrten das Spiel. Die Bündner agierten daraufhin einige Minuten schlecht sortiert, was Rychenbergs Captain Nils Conrad durch eine einfache Freistossvariante bestrafte: 4:2 nach 56 Minuten.