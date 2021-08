Malans kämpft sich zum Sieg und steht im Superfinal

Switzerland first. So lässt sich das Duell zwischen GC Unihockey und Alligator Malans im Supercup-Halbfinal zusammenfassen. Zumindest, was das Personal auf dem Feld in der Saalsporthalle von Zürich angeht. Während auf Zürcher Seite gar kein Ausländer mehr im Kader steht, haben die Alligatoren von drei auf einen Söldner reduziert. Lukas Veltsmid stellt die Ausnahme dar. Doch der Tscheche spielte am Samstagabend keine Rolle und blieb während der gesamten Spielzeit auf der Bank.