Alligator Malans kämpft am Supercup um den Titel

Rund vier Monate nach dem letzten Spiel der Saison – dem Superfinal – treffen die besten vier Teams der vergangenen Saison bei den Frauen und Männern aufeinander. Nicht alles ist beim Alten geblieben. In manchen Teams gab es während des Sommers Wechsel. Allen voran bei den Schweizer-Meisterinnen Kloten-Dietlikon Jets. Am vergangenen Wochenende haben sie in neuer Konstellation an der Mobiliar Unihockey Trophy in Winterthur gezeigt, was sie drauf haben. Unter anderem gewannen sie mit 6:1 klar gegen Piranha Chur. Der Favorit bei den Männern ist Floorball Köniz. Sie haben im vergangenen Jahr bereits den Supercuptitel gewonnen und schliesslich auch die Meisterschaft für sich entschieden.