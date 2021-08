Alligator Malans kämpft im Supercup um ersten Titel

Ticketvorverkauf

Der Verband Swiss Unihockey führt den Supercup 2021 als sogenannte Grossveranstaltung durch. Es dürfen sich also mehr als 1000 Personen in der Saalsporthalle befinden. Wer den Supercup live vor Ort erleben möchte, muss über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen kein Zertifikat. Zusätzlich zum Zertifikat muss beim Eingang ein amtlicher Ausweis gezeigt werden. Da nur Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat Zutritt zur Saalsporthalle haben, müssen keine Schutzmasken getragen werden. Am Sonntag werden für die beiden Finalspiele nur Tageskarten verkauft. Am Halbfinal-Tag am Samstag gibt es neben den Tageskarten auch Karten nur für die Spiele 1 und 2 respektive für die Spiele 3 und 4. Tickets sind entweder hier oder vor Ort erhältlich.