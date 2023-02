Turn-Spektakel in Glarus

Das Glarnerland kommt im Herbst in den Genuss eines besonderen turnerischen Leckerbissens. Am 2. und 3. September werden in Glarus die besten Kunstturnerinnen und Kunstturner des Landes um Meisterehren kämpfen. Die nationale Kunstturn-Elite kehrt damit nach 17 Jahren in die Buchholzturnhalle zurück. Nach 2006 finden die Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen zum zweiten Mal im Glarner Kantonshauptort statt.