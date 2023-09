Schweizer Meisterschaften in Glarus: Nur so rumhängen geht nicht

Wird Noe Seifert seinen Titel von 2022 verteidigen können, und wer tritt die Nachfolge von Vorjahressiegerin Lilli Habisreutinger an? Das sind die Fragen, die sich an den Kunstturn-Schweizer-Meisterschaften in Glarus im Mehrkampf stellen. Habisreutinger muss verletzungsbedingt auf eine Teilnahme verzichten. Nach ihrem Kreuzbandriss im Frühling befindet sich die Frauenfelder­in im Aufbau und kann noch keine Wettkämpfe bestreiten.