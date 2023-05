Ein äusserst stimmungsvoller Auftakt in die Turnfestsaison

Am Verbandsturntag des Glarner Turnverbandes (GLTV) am Samstag in Niederurnen starteten 30 Vereine, 24 bei den Aktiven und sechs bei den Senioren. 780 Turnende aus 19 Glarner Vereinen sowie elf Gastsektionen waren gemeldet. Eröffnet wurde der Anlass vom TV Oberurnen am Barren. Bruno Fischli meinte zu dieser Ehre: «Es war ein sehr spezielles Gefühl, zumal es meine Premiere als Leiter der Barrenriege war. Ich bin glücklich, wie es lief. Der Verbandsturntag ist ein guter Formcheck vor der Turnfestsaison.»