Der TV Glarus kann den Titel nicht verteidigen

Nichts ist geworden aus der Titelverteidigung. An den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Oberriet belegt der TV Glarus a.S. an den Schaukelringen den 6. Platz. Der Titel ging an Wettingen, das vergangenes Jahr von den Glarnern noch auf den 2. Platz verwiesen worden war. Wettingen siegte mit der hohen Note von 9,90 vor dem TV Siebnen und und dem TV Ziefen.