Trainingsstart in Übersee

Argentinien, Chile oder doch Australien? Was sich für einige anhören mag, wie die Planung von exotischen Ferien, war in diesem Fall die Auswahl der Standorte für das Sommertrainingslager der Schweizer Skicross-Equipe. Viele Faktoren spielten eine Rolle, doch letztendlich fiel die Wahl auf das Geburtsland von Nobelpreisträger Pablo Neruda, da es in Argentinien kein geeignetes Startgelände gab und die Hotels in Australien zu teuer waren.