Waltert gewinnt die erste Qualifikationsrunde in Wimbledon

Das Churer Tennistalent gewinnt deutlich gegen die Französin Léolia Jeanjean in der Wimbledon-Qualifikation. Sie schlägt die Gegnerin in zwei Sätzen 6:2 und 6:4. Heute geht es für Waltert bereits in die nächste Runde des Grand-Slam-Turniers. Sie trifft um 15.55 Uhr auf die Argentinierin Julia Riera.

Auch die weiteren Schweizerinnen Viktorija Golubitsch und Céline Naef konnten ihre Gegnerinnen in der ersten Runde besiegen. (red)