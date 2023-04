Eine verschmähte Liebe: Das GLKB Open und der Topspieler

Herausgefordert wird Daniel Valent bislang von der nationalen Nummer 54 Raffaele Mariani (N3), der Nummer 75 Nico Jäger (N4) sowie der Nummer 98 Kaj Quirijns. Sie alle vereint die Tatsache, dass sie erstmals am GLKB Tennis Open an den Start gehen werden und daher im Glarnerland noch unbekannte Gesichter sind. An nächster Stelle der Setzliste folgt derzeit einer von (bislang zwei) Lokal-matadoren in der Köngiskategorie, Roman Glarner. Glarner kommt mit der Frühlingsklassierung 2023 erstmalig in die nationalen Kränze und ist neu an N4 (Nummer 125) rangiert. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist der Molliser Walter Iten junior, der nach wie vor R1 klassiert ist.