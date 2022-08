Um 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen geht es los. Dann erfolgt der Startschuss für die 52. Austragung des Concours Hippique in Zuoz. In 20 Prüfungen messen sich Reiterinnen und Reiter aus der ganzen Schweiz im Engadin. Organisiert wird der Wettkampf von einer Gruppe rund um OK-Präsidentin Ladina Tarnuzzer.