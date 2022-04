Spannende Bikeduelle in Savognin

Am Wochenende geht in Savognin nach dem Auftakt im luzernischen Rickenbach die zweite Etappe des diesjährigen Proffix Swiss Bike Cups über die Bühne. Nach der Premiere im Vorjahr gastiert der zweitägige Bikesportevent zum zweiten Mal in Graubünden. In Savognin dürfen erstmals unbegrenzt viele Zuschauerinnen und Zuschauer an die Strecke kommen. Für sie stehen entlang der Strecke mehrere Hotspots bereit, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben.