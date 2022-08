So hart schuften unsere Wintercracks im Sommertraining

Dario Caviezel tropft der Schweiss runter, so dass sich am Boden eine kleine Pfütze bildet. Nils Rhyner schuftet in Magglingen, hoch über dem Bielersee. Talina Gantenbein verausgabt sich beim Laktattest und bleibt danach minutenlang regungslos am Boden liegen. Alina Meier kämpft sich auf ihren Rollski das Dischmatal hoch. Jasmine Flury springt bis die Oberschenkel brennen.